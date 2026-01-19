Vinculan a “El Chito” tras enfrentamiento contra agentes de la AMIC

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Abraham Genaro “N”, alias “El Chito”, de 42 años, identificado como objetivo criminal, fue vinculado a proceso por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) por dos casos de tentativa de homicidio, uno de ellos en agravio de cinco agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), tras un operativo en Estación Pesqueira, en San Miguel de Horcasitas.

En audiencia inicial celebrada en Hermosillo, el Juez calificó de legal la detención y se formuló imputación por el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, en agravio de un hombre de 19 años de edad.

De manera paralela, en otra audiencia, se acreditó la agresión armada contra agentes de la AMIC ocurrida durante la ejecución de la orden judicial anterior, por lo que se formuló imputación y se dictó vinculación a proceso por los delitos de homicidio en grado de tentativa, en perjuicio de cinco agentes, resistencia contra particulares y daños a bienes de la FGJES.

En ambos procesos, tras el debate correspondiente, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al considerar el riesgo procesal y la gravedad de las conductas imputadas, garantizando así la adecuada conducción del procedimiento penal.

Como antecedente de los hechos que originaron la orden judicial inicial, se estableció que el 10 de octubre de 2025 la víctima de 19 años de edad fue lesionada con disparo de arma de fuego, presuntamente por el imputado, hechos por los que se libró la orden de aprehensión el 27 de octubre de 2025.

El pasado 14 de enero de 2025, a las 09:45 horas, durante labores para dar cumplimiento a la aprehensión, agentes ministeriales de investigación criminal fueron agredidos, sin lograr su objetivo, con arma de fuego en el kilómetro 2 del camino de terracería Estación Pesqueira-Codorachi, municipio de San Miguel de Horcasitas.

“El Chito” descendió de un vehículo y realizó detonaciones contra los agentes, emprendiendo la huida; tras una persecución hasta el camino al relleno sanitario, fue capturado en posesión de dos armas de fuego y varias cantidades de narcótico.