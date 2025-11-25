Intensa movilización policiaca por agresión armada en Ciudad Obregón

Una intensa movilización policiaca se registró la noche de este martes cuando vecinos de la colonia Nueva Galicia al sur de Ciudad Obregón, reportaron a la línea de emergencia 911 una agresión armada que dejó como saldo a una persona sin vida.

El hecho violento se reportó alrededor de las 21:00 horas sobre la calle Misioneros, en el tramo comprendido entre Nueva España y Versalles, donde de acuerdo a vecinos del lugar la víctima fue interceptada por sujetos armados quienes sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones para posteriormente escapar del lugar.

La víctima quedó sin vida sobre la acera y según habitantes del sector respondía en vida al nombre de Gabriel, alias "El Tortillero", de alrededor de 33 años de edad, quien perdiera la vida en el lugar de la agresión al no poder superar las lesiones recibidas.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, además agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, arribaron para recolectar los indicios balísticos, así como ordenar el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia correspondiente.