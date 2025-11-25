Familiares exigen respuesta por desaparición de Raymundo Armenta

Con consignas como "Te queremos sano y vivo", "Aquí seguiremos esperándote" o "Las carpetas no sienten dolor, las familias sí", familiares y amigos de Raymundo Armenta, joven de 23 años de edad que fue privado de su libertad el pasado lunes en la colonia Tepeyac de Ciudad Obregón, se manifestaron en las instalaciones Centro Integral de Procuración de Justicia.

A poco menos de 24 horas del hecho, los familiares convocaron a una manifestación pacífica en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), donde un grupo de alrededor de 30 personas acudieron con pancartas en exigencia de una pronta y efectiva respuesta por parte de las autoridades.

Asimismo, sus familiares extendieron la solicitud de apoyo a la ciudadanía en general a fin de que se puedan proporcionar indicios para dar con su paradero, para lo cual informaron que Raymundo tiene ojos color café, barba y un tatuaje en el cuello con la leyenda: "Love".

Posteriormente, alrededor de las 17:30 horas, Leticia Delgadillo, tía del joven, informó que, ante la falta de información por parte de la FGJE, los manifestantes tomaron la decisión de cerrar la circulación vehicular de la calle Jalisco, por lo cual se tapó el crucero de la citada calle a la altura de la calle Yaqui.

"No nos tienen ninguna información, lo que queremos es hacer ruido para que nos devuelvan al chamaco, es un niño inocente, universitario, sin dinero en la bolsa nunca, y es injusto lo que está pasando, que se lo hayan llevado, y nosotros con esta incertidumbre de saber si está vivo", declaró.

Aclaró que, desde media hora de iniciar la manifestación, la hermana de la víctima entró a entrevistarse con las autoridades de la Fiscalía y que, tras más de 3 horas de espera, y sin tener algún resultado positivo, se optó por cerrar la vialidad, paro que aseguró se mantendrá de manera indefinida.

URGEN CERTEZA EN LAS INVESTIGACIONES

Silvia Velázquez, líder del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, pidió que las autoridades realicen su correcto trabajo de búsqueda, señalando que aunque se tenía un operativo activo, tras el hallazgo del policía municipal que también se encontraba privado de la libertad este fue desactivado.

"Sabemos de antemano que las autoridades no están investigando, aunque digan que sí, porque el día de ayer que estaban tras la camioneta que se llevó al muchacho y al policía, al momento que soltaron al agente, ellos dejaron de continuar de búsqueda. ¿Por qué no le dieron seguimiento si ya tenían a todo gobierno buscando al policía no a Raymundo?", expresó la activista.