Capturan a dos por robo a repartidor de cerveza en Nogales

Ramón Jonathan “N”, de 35 años, y Rafael “N”, de 20, fueron detenidos en la ciudad de Nogales, por su probable participación en el delito de robo con violencia cometido por dos o más personas, en agravio de una empresa cervecera.

Luego de analizar los hechos expuestos por el Ministerio Público, el juez calificó como legal la detención y procedió a la formulación de imputación, además, concedió la ampliación del término constitucional para resolver la vinculación a proceso, quedando Ramón Jonathan “N” en prisión preventiva, mientras que Rafael “N” continuará bajo medidas cautelares en libertad durante el desarrollo del proceso.

Los datos de prueba señalan que el pasado 18 de noviembre, los imputados, junto con otras personas más, se trasladaron a un expendio ubicado en la colonia La Granja, en las inmediaciones de un expendio de cerveza.

La investigación determinó que, una vez concluida la entrega del producto, cuando el conductor se dirigía nuevamente al vehículo, Ramón Jonathan “N” se acercó portando una réplica de arma de fuego, con la cual lo habría intimidado para exigir la entrega del efectivo.

El operador, bajo amenaza, entregó un total de 158 mil 711 pesos, mientras un segundo agresor colaboraba en la ejecución del robo. Tras apoderarse del numerario, los implicados corrieron hacia dos vehículos estacionados, un taxi y una camioneta Nissan Armada negra con placas de afiliación.

En ese momento, Rafael “N” presuntamente actuaba como vigilante, reportando movimientos y alertando sobre la posible llegada de autoridades, para posteriormente abordar el taxi Ford Focus blanco con los demás participantes en su intento de huida.

Los sujetos fueron perseguidos y finalmente detenidos por empleados afectados durante la misma secuencia delictiva, vulnerándose con ello el bien jurídico protegido el patrimonio, a la vez que arribaron al lugar cuerpos de seguridad pública.