Policiaca

Detienen a dos con droga en la San Anselmo, al sur de Ciudad Obregón

Los sujetos traían varios envoltorios con crystal y mariguana; por lo que fueron turnados al Ministerio Púbico

Nov. 25, 2025
Durante recorridos de vigilancia, elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina capturaron a dos hombres, por la presunta comisión de delito contra la salud.

Se trata de Jonathan Javier “N” de 19 años y Antonio “N” de 51, a quienes detectaron al sur de Ciudad Obregón, precisamente afuera de una vivienda abandonada de la calle Valle de Josafat, en la colonia San Anselmo.

Debido a que estaban husmeando en la casa, los oficiales se acercaron; y aunque los tipos intentaron huir, les dieron alcance y les practicaron una revisión, mediante la cual les hallaron siete envoltorios con mariguana y 28 con crystal.

Por tal motivo, ambos sujetos quedaron detenidos, y a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

