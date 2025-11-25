Detienen a dos con droga en la San Anselmo, al sur de Ciudad Obregón

Durante recorridos de vigilancia, elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina capturaron a dos hombres, por la presunta comisión de delito contra la salud.

Se trata de Jonathan Javier “N” de 19 años y Antonio “N” de 51, a quienes detectaron al sur de Ciudad Obregón, precisamente afuera de una vivienda abandonada de la calle Valle de Josafat, en la colonia San Anselmo.

Debido a que estaban husmeando en la casa, los oficiales se acercaron; y aunque los tipos intentaron huir, les dieron alcance y les practicaron una revisión, mediante la cual les hallaron siete envoltorios con mariguana y 28 con crystal.

Por tal motivo, ambos sujetos quedaron detenidos, y a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.