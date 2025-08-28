  • 24° C
Policiaca

Intentó “brincarse” retén de Querobabi y fue detenido con cargamento de droga

Además de 200 kilos de crystal, el conductor de la camioneta llevaba una pistola y cartuchos útiles

Ago. 28, 2025
La droga, arma y vehículo asegurado, así como el detenido, quedaron a disposición del Ministerio Público
Elementos del Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a un hombre en posesión de un cargamento de droga y un arma en el municipio de Benjamín Hill.

Los hechos sucedieron cuando una vagoneta Honda CR- V no hizo alto cuando los agentes se lo pidieron, en el retén de Querobabi.

Tras una breve persecución, la unidad fue interceptada y el chofer quedó detenido. Al revisar la unidad motriz, los elementos hallaron 200 recipientes de plástico con metanfetamina o crystal en su interior, con un peso aproximado de un kilo cada uno.

Además de lo anterior, se aseguró un arma corta y 51 cartuchos útiles. Todo fue puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

Roke Arballo
