Intentan asesinarlo al sur de Ciudad Obregón

En plena víspera de navidad, sujetos armados intentaron arrebatarle la vida a un individuo, en la zona sur de Ciudad Obregón.

El atentado ocurrió poco después de las 01:30 horas del miércoles, en la intersección de las calles Jalisco y Misiónes, en el fraccionamiento Misión San Xavier.

Una vez que el hecho se reportó a la línea de emergencias 911, se movilizaron agentes policiacos y personal militar, además de paramédicos de Cruz Roja, quienes llevaron a la víctima al hospital, donde recibió atención médica y permaneció bajo custodia.

En cuanto a las investigaciones en el sitio del ataque, quedaron a cargo de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), cuyos peritos recolectaron la evidencia balística, para su posterior análisis.