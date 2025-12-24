  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 24 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Intentan asesinarlo al sur de Ciudad Obregón

La víctima fue llevada a un hospital, donde recibió atención médica

Dic. 24, 2025
Intentan asesinarlo al sur de Ciudad Obregón

En plena víspera de navidad, sujetos armados intentaron arrebatarle la vida a un individuo, en la zona sur de Ciudad Obregón

El atentado ocurrió poco después de las 01:30 horas del miércoles, en la intersección de las calles Jalisco y Misiónes, en el fraccionamiento Misión San Xavier.

Una vez que el hecho se reportó a la línea de emergencias 911, se movilizaron agentes policiacos y personal militar, además de paramédicos de Cruz Roja, quienes llevaron a la víctima al hospital, donde recibió atención médica y permaneció bajo custodia.

En cuanto a las investigaciones en el sitio del ataque, quedaron a cargo de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), cuyos peritos recolectaron la evidencia balística, para su posterior análisis.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Ataque armado en Las Haciendas deja un herido
Policiaca

Ataque armado en Las Haciendas deja un herido

Diciembre 24, 2025

La agresión sucedió durante la madrugada del miércoles, al oriente de Ciudad Obregón

Bomberos de Cajeme llaman a la ciudadanía a prevenir accidentes durante fiestas decembrinas
Policiaca

Bomberos de Cajeme llaman a la ciudadanía a prevenir accidentes durante fiestas decembrinas

Diciembre 24, 2025

Los percances más comunes son cortos circuitos e incendios en cocinas

Violento ataque en la Colonia Cajeme deja dos personas heridas
Policiaca

Violento ataque en la Colonia Cajeme deja dos personas heridas

Diciembre 23, 2025

La agresión armada se reportó la noche de ayer en la calle María Greever