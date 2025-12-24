Bomberos de Cajeme llaman a la ciudadanía a prevenir accidentes durante fiestas decembrinas

Con la llegada de las fiestas por Navidad y Año Nuevo, el Departamento de Bomberos hace un llamado a la ciudadanía a tomar medidas de prevención, para evitar accidentes en el hogar.

El jefe del Departamento de Bomberos, Víctor Ricardo Manosalvas Mena, dijo que de manera histórica aumenta el número de llamados de emergencias durante las fechas antes mencionadas, principalmente por incendios de maleza y pasto seco ocasionados por el uso de pirotecnia, o por mal manejo de fogatas.

De igual modo, Manosalvas Mena advirtió que la falta de mantenimiento en las instalaciones eléctricas y de gas puede ser un factor determinante en la ocurrencia de incidentes.

"Es importante hacer conexiones eléctricas adecuadas y apagar las luces de Navidad cuando no estén en uso, especialmente al dormir", señaló el jefe de Bomberos. "No son luces para que estén las 24 horas encendidas, eso puede causar sobrecalentamiento y cortocircuitos", agregó.

Además, recomendó dar mantenimiento a los hornos y equipos de gas antes de utilizarlos, especialmente si no han sido usados en todo el año. "Es común que el día 24 o 31 haya explosiones por falta de mantenimiento", agregó.

Manosalvas destacó que la prevención es la mejor forma de evitar accidentes. "Con un buen mantenimiento eléctrico y de gas, se pueden prevenir muchos incidentes", dijo.