  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 24 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Ataque armado en Las Haciendas deja un herido

La agresión sucedió durante la madrugada del miércoles, al oriente de Ciudad Obregón

Dic. 24, 2025
Ataque armado en Las Haciendas deja un herido

Durante los primeros minutos del miércoles, un joven hombre fue víctima de un ataque armado que lo dejó bajo observación médica y custodia policica en un hospital.

Los hechos sucedieron poco después de las 01:00 horas, en la privada Santa Úrsula del fraccionamiento Las Haciendas , al oriente de Ciudad Obregón.

La víctima; que permanece en el anonimato, fue trasladada al hospital a bordo de un vehículo particular.

Por su parte, elementos de la Policía, así como de la Guardia Nacional y el Ejército, resguardaron la zona mientras personal de la Fiscalía realizaba las indagatorias pertinentes.

De igual modo, se despegó un operativo en la zona, sin embargo, los atacantes no fueron localizados.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Bomberos de Cajeme llaman a la ciudadanía a prevenir accidentes durante fiestas decembrinas
Policiaca

Bomberos de Cajeme llaman a la ciudadanía a prevenir accidentes durante fiestas decembrinas

Diciembre 24, 2025

Los percances más comunes son cortos circuitos e incendios en cocinas

Violento ataque en la Colonia Cajeme deja dos personas heridas
Policiaca

Violento ataque en la Colonia Cajeme deja dos personas heridas

Diciembre 23, 2025

La agresión armada se reportó la noche de ayer en la calle María Greever

Fiscalía de Sonora atenderá denuncias durante fiestas decembrinas
Policiaca

Fiscalía de Sonora atenderá denuncias durante fiestas decembrinas

Diciembre 23, 2025

Los (CAT) y centros de Justicia para mujeres trabajarán de 9 de la mañana a 5 de la tarde, mientras que las bases de la AMIC estarán las 24 horas