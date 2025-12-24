Ataque armado en Las Haciendas deja un herido

Durante los primeros minutos del miércoles, un joven hombre fue víctima de un ataque armado que lo dejó bajo observación médica y custodia policica en un hospital.

Los hechos sucedieron poco después de las 01:00 horas, en la privada Santa Úrsula del fraccionamiento Las Haciendas , al oriente de Ciudad Obregón.

La víctima; que permanece en el anonimato, fue trasladada al hospital a bordo de un vehículo particular.

Por su parte, elementos de la Policía, así como de la Guardia Nacional y el Ejército, resguardaron la zona mientras personal de la Fiscalía realizaba las indagatorias pertinentes.

De igual modo, se despegó un operativo en la zona, sin embargo, los atacantes no fueron localizados.