Policiaca

Tras ataque armado logran la detención de 5 delincuentes

Luego de que se registrara una agresión armada en la comisaría de Cócorit se logró la aprehensión de los presuntos delincuentes

Dic. 02, 2025
Alrededor de las 18:00 horas, vecinos de la colonia Centro de la comisaría de Cócorit reportaron a la línea de emergencia 911, una serie de detonaciones lo que desembocó en una intensa movilización policial que culminó con la detención de al menos 5 personas.

Según información proporcionada por vecinos en el sector, una persona habría arribado a bordo de un vehículo de plataforma al cruce de las calles 5 de Mayo y Argentina cuando fue interceptado por sujetos armados que comenzaron a disparar en su contra, ante la agresión, el pasajero respondió la agresión, derivando en que el grupo armado se dispersara en las calles aledañas.

De manera oportuna, las fuerzas de seguridad llegaron al sitio desplegando un importante operativo, mismo que tras varios minutos, logró la detención de cinco presuntos delincuentes, mismos que fueron trasladados ante las autoridades correspondientes.

Cabe recordar que, en esa misma zona, los pasados días 20 y 21 de noviembre se registraron dos hechos violentos distintos que dejaron un saldo de dos víctimas mortales por proyectil de arma de fuego; la mañana del día 20 en la calle 5 de Mayo entre Sinaloa y Cuauhtémoc, fue asesinado Ricardo "El Indio" de 32 años, mientras que la tarde del día siguiente, la víctima fue Alonso "El Sky", un masculino de 27 años, quien fuera agredido en la calle 5 de Mayo entre Argentina y Mariano Escobedo.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

