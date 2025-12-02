  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 2 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Violencia en Cajeme: Primer asesinato del mes

El hecho violento fue cometido en la colonia Cajeme al norte de Ciudad Obregón

Dic. 02, 2025
Violencia en Cajeme: Primer asesinato del mes

De manera violenta inicia el mes de diciembre en el municipio de Cajeme tras registrarse la primera víctima mortal en un hecho violento ocurrido en la colonia Cajeme, ubicada al sur de Ciudad Obregón.

De acuerdo a los primeros reportes el ahora occiso fue agredido por sujetos armados, quienes de varios disparos lo privaron de su vida. El hecho se registró alrededor de las 19:00 horas de este martes 2 de diciembre, por fuera de un domicilio ubicado en la calle General Adolfo de la Huerta entre Francisco Villa y Lázaro Cárdenas.

Por lo anterior, al lugar arribaron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, así como paramédicos de la Cruz Roja en la localidad, quienes solo pudieron corroborar que la víctima, identificado como Ángel alias "El Cuca" de entre 30 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

Agentes municipales se encargaron de asegurar la zona de la agresión armada para que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran realizar las acciones correspondientes que serán anexadas a la carpeta de investigación, así como ordenar el traslado del cuerpo a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

Contenido Relacionado
Tras ataque armado logran la detención de 5 detenidos
Policiaca

Tras ataque armado logran la detención de 5 detenidos

Diciembre 02, 2025

Luego de que se registrara una agresión armada en la comisaría de Cócorit se logró la aprehensión de los presuntos delincuentes

Aparatoso accidente de trafico sobre la calle 300
Policiaca

Aparatoso accidente de trafico sobre la calle 300

Diciembre 02, 2025

El incidente vehicular dejó un saldo de una persona lesionada y cuantiosos daños materiales

Condenan a mujer por atentar contra intimidad de menor en Hermosillo
Policiaca

Condenan a mujer por atentar contra intimidad de menor en Hermosillo

Diciembre 02, 2025

La sentenciada publicó en redes sociales fotografías de la víctima, sugiriendo la posibilidad de mantener relaciones a cambio de dinero