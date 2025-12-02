Violencia en Cajeme: Primer asesinato del mes

De manera violenta inicia el mes de diciembre en el municipio de Cajeme tras registrarse la primera víctima mortal en un hecho violento ocurrido en la colonia Cajeme, ubicada al sur de Ciudad Obregón.

De acuerdo a los primeros reportes el ahora occiso fue agredido por sujetos armados, quienes de varios disparos lo privaron de su vida. El hecho se registró alrededor de las 19:00 horas de este martes 2 de diciembre, por fuera de un domicilio ubicado en la calle General Adolfo de la Huerta entre Francisco Villa y Lázaro Cárdenas.

Por lo anterior, al lugar arribaron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, así como paramédicos de la Cruz Roja en la localidad, quienes solo pudieron corroborar que la víctima, identificado como Ángel alias "El Cuca" de entre 30 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

Agentes municipales se encargaron de asegurar la zona de la agresión armada para que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran realizar las acciones correspondientes que serán anexadas a la carpeta de investigación, así como ordenar el traslado del cuerpo a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.