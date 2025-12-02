  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 2 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Aparatoso accidente de trafico sobre la calle 300

El incidente vehicular dejó un saldo de una persona lesionada y cuantiosos daños materiales

Dic. 02, 2025
Aparatoso accidente de trafico sobre la calle 300

Un vehículo tipo sedán de color negro quedó volcado sobre la calle 300 en el tramo comprendido entre las calles Zacatecas y Chihuahua la tarde de este martes, dejando como resultado a una persona lesionada, daños materiales y un par de horas de problemas de tráfico en la zona.

Fue alrededor de las 16:00 horas cuando el conductor de un vehículo sedán de la marca Honda que circulaba sobre la calle 300, también nombrada como Jacinto López, de oriente a poniente, por causas aún no determinadas, perdió el control de la unidad. Impactó primeramente contra un automóvil blanco, dejando varios raspones y posteriormente contra otro sedán de color oscuro, lo que derivó en que se volcara sobre la carpeta asfáltica.

imagen-cuerpo

Al lugar acudieron elementos de rescate y paramédicos de Cruz Roja, quienes liberaron a una tripulante de la unidad. Esta fue trasladada a bordo de una ambulancia de Cruz Roja a un hospital de la localidad para recibir una valoración médica adecuada.

Durante un par de horas, la circulación se vio reducida para llevar a cabo las acciones correspondientes por parte de las autoridades, así como el retiro de la unidad para posteriormente ser trasladada al corralón para las investigaciones y deslinde de responsabilidades.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

Contenido Relacionado
Condenan a mujer por atentar contra intimidad de menor en Hermosillo
Policiaca

Condenan a mujer por atentar contra intimidad de menor en Hermosillo

Diciembre 02, 2025

La sentenciada publicó en redes sociales fotografías de la víctima, sugiriendo la posibilidad de mantener relaciones a cambio de dinero

Detienen a Uriel Ismael en Hermosillo; lo acusan de tentativa de feminicidio
Policiaca

Detienen a Uriel Ismael en Hermosillo; lo acusan de tentativa de feminicidio

Diciembre 02, 2025

El hombre habría atacado a golpes a su pareja, después de ejercer violencia psicológica en su contra

Lo ponen en prisión preventiva por privación ilegal de la libertad y robo en Hermosillo
Policiaca

Lo ponen en prisión preventiva por privación ilegal de la libertad y robo en Hermosillo

Diciembre 02, 2025

El imputado se llevó por la fuerza a otro hombre, a quien cuestionó por una deuda por la reparación de un auto; además le sacó dinero de su cartera