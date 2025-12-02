Aparatoso accidente de trafico sobre la calle 300

Un vehículo tipo sedán de color negro quedó volcado sobre la calle 300 en el tramo comprendido entre las calles Zacatecas y Chihuahua la tarde de este martes, dejando como resultado a una persona lesionada, daños materiales y un par de horas de problemas de tráfico en la zona.

Fue alrededor de las 16:00 horas cuando el conductor de un vehículo sedán de la marca Honda que circulaba sobre la calle 300, también nombrada como Jacinto López, de oriente a poniente, por causas aún no determinadas, perdió el control de la unidad. Impactó primeramente contra un automóvil blanco, dejando varios raspones y posteriormente contra otro sedán de color oscuro, lo que derivó en que se volcara sobre la carpeta asfáltica.

Al lugar acudieron elementos de rescate y paramédicos de Cruz Roja, quienes liberaron a una tripulante de la unidad. Esta fue trasladada a bordo de una ambulancia de Cruz Roja a un hospital de la localidad para recibir una valoración médica adecuada.

Durante un par de horas, la circulación se vio reducida para llevar a cabo las acciones correspondientes por parte de las autoridades, así como el retiro de la unidad para posteriormente ser trasladada al corralón para las investigaciones y deslinde de responsabilidades.