Condenan a mujer por atentar contra intimidad de menor en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo una sentencia condenatoria contra Jesús Elena “N”, de 36 años, por el delito de violación a la intimidad sexual.

La investigación ministerial demostró que los hechos se cometieron el 9 de agosto de 2023 en la ciudad de Hermosillo, cuando la sentenciada publicó en sus estados de WhatsApp dos fotografías de la víctima, Mariana “N”, entonces de 17 años, y su número de celular.

La publicación incluía textos denigrantes donde se sugería la posibilidad de mantener relaciones con la afectada a cambio de dinero; lo cual constituye un delito.

Además de lo anterior, la sentenciada amenazó con publicar las imágenes en Facebook y subió otro estado con comentarios degradantes hacia la víctima.

Al ser declarada culpable de cometer tales actos, Jesús Elena “N” fue condenada a 4 años de prisión.