  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 2 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Condenan a mujer por atentar contra intimidad de menor en Hermosillo

La sentenciada publicó en redes sociales fotografías de la víctima, sugiriendo la posibilidad de mantener relaciones a cambio de dinero

Dic. 02, 2025
Condenan a mujer por atentar contra intimidad de menor en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo una sentencia condenatoria contra Jesús Elena “N”, de 36 años, por el delito de violación a la intimidad sexual.

La investigación ministerial demostró que los hechos se cometieron el 9 de agosto de 2023 en la ciudad de Hermosillo, cuando la sentenciada publicó en sus estados de WhatsApp dos fotografías de la víctima, Mariana “N”, entonces de 17 años, y su número de celular.

La publicación incluía textos denigrantes donde se sugería la posibilidad de mantener relaciones con la afectada a cambio de dinero; lo cual constituye un delito.

Además de lo anterior, la sentenciada amenazó con publicar las imágenes en Facebook y subió otro estado con comentarios degradantes hacia la víctima.

Al ser declarada culpable de cometer tales actos, Jesús Elena “N” fue condenada a 4 años de prisión.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Detienen a Uriel Ismael en Hermosillo; lo acusan de tentativa de feminicidio
Policiaca

Detienen a Uriel Ismael en Hermosillo; lo acusan de tentativa de feminicidio

Diciembre 02, 2025

El hombre habría atacado a golpes a su pareja, después de ejercer violencia psicológica en su contra

Lo ponen en prisión preventiva por privación ilegal de la libertad y robo en Hermosillo
Policiaca

Lo ponen en prisión preventiva por privación ilegal de la libertad y robo en Hermosillo

Diciembre 02, 2025

El imputado se llevó por la fuerza a otro hombre, a quien cuestionó por una deuda por la reparación de un auto; además le sacó dinero de su cartera

Hermosillo registra el primer homicidio del mes de diciembre
Policiaca

Hermosillo registra el primer homicidio del mes de diciembre

Diciembre 02, 2025

La víctima dejó de existir cuando recibía atención médica en un hospital; fue atacada a balazos