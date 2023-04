Incierta la cifra real de adictos en Cajeme

El hecho de que algunos centros de rehabilitación no proporcionan los datos de sus internos, aunado a que varias personas con problema de adicción no reciben tratamiento, aleja de la realidad las cifras que la Secretaría de Salud presenta a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones ( Sisvea ).

El director del Crread Zona Uno de Ciudad Obregón, Rafael Andrés Sandoval Gastélum, dijo que, a simple vista, los problemas en el consumo de sustancias prohibidas no se aprecian; sin embargo, suelen ser graves.

“Sabemos que el incremento existe y muy elevado, porque hay muchos más centros y todos reciben a diario a una o dos personas, entonces si se ha incrementado”, mencionó el director del centro de rehabilitación.

El directivo del centro de rehabilitación ubicado en la colonia Matías Méndez, comentó que como parte del protocolo establecido por ley, se tiene que mandar un documento de cada persona que ingresa, con sus datos generales, de cuándo inició el consumo y la sustancia de impacto.

Con base en lo anterior, se hacen las estadísticas del Sisvea, sin embargo, Sandoval Gastélum reconoció que en muchos centros de rehabilitación no se lleva a cabo ese procedimiento.

“Hay quienes no hacen ese tipo de documento, no tienen esa regulación, están en proceso o no tienen al alcance ese documento”, expresó.

De igual modo, agregó que hay muchos más casos de personas que no reciben tratamiento, o que ingresan a hospitales por sobredosis y tampoco se rinde un informe al respecto.