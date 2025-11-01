Reportan explosión en pleno Centro de Hermosillo

Alrededor de las 15:00 horas de este sábado se activó una intensa movilización policiaca en la capital del estado de Sonora, luego de que se reportara una explosión en una tienda departamental ubicada en las calles Dr. Noriega y Matamoros de la colonia Centro de Hermosillo.

De acuerdo a los primeros reportes, el siniestro presuntamente se originó cuando un vehículo explotara frente a las instalaciones del mencionado establecimiento, lo que derivó en que las llamas alcanzaran el interior del comercio, ocasionando que el fuego se extendiera en el lugar.

De manera preliminar se reportan cuantiosos daños materiales, así como varias personas heridas y posiblemente al menos un par de víctimas mortales; bomberos y paramédicos acudieron de inmediato para sofocar el incendio y atender a los lesionados, muchos de los cuales fueron trasladados a hospitales cercanos con quemaduras severas y crisis nerviosas.

Al momento las autoridades no han dado a conocer las causas de la explosión o el saldo de las víctimas en el lugar, cabe señalar que hasta este momento las acciones de los rescatistas y autoridades se mantienen activas.