Balacera en la colonia México deja una víctima

Alrededor de las 13:00 horas, vecinos de la colonia México fueron testigos de una agresión armada en la calle principal de la zona, hecho que dejó como resultado a una persona herida por varios impactos de bala.

Según la información de testigos del ataque armado, una persona que se encontraba en las cercanías del callejón Cabo Catoche, cuando sujetos armados sin mediar palabra comenzaron la agresión, accionando armas de fuego en su contra, por lo anterior la víctima corrió sobre la calle Tabasco al sur, donde al ubicar una tienda de abarrotes, se metió por la parte posterior del inmueble a fin de resguardarse.

De acuerdo a vecinos de la zona, los agresores intentaron localizarlo, al tratar de ingresar al comercio por la parte de enfrente, pero desistieron a fin de huir del lugar, posteriormente se notificó de inmediato a las autoridades policiales sobre el hecho, lo cual activó el código rojo.

Una vez en el lugar, los agentes solicitaron la presencia de los paramédicos de Cruz Roja a fin de trasladar a la persona lesionada, quien se informó responde al nombre de Hugo de 33 años, a un hospital de la localidad.

Al lugar, también acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) quienes se encargaron del levantamiento de los indicios balísticos, así como de las labores de recolección de evidencia que se anexarán a la carpeta de investigación correspondiente.