Hombre con discapacidad pierde la vida tras ser atropellado en el municipio de Navojoa

La mañana de este sábado, la tranquilidad de San Ignacio Cohuirimpo, en el municipio de Navojoa, se vio interrumpida por un trágico accidente que cobró la vida de un hombre con discapacidad. La víctima, identificada como Julio "N", se desplazaba en su silla de ruedas cuando fue impactado por un vehículo frente al Centro de Salud de la comunidad, sobre la avenida Emiliano Zapata.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil involucrado era un sedán Honda, conducido por Juana "N", vecina del mismo poblado. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas precisas del accidente.

Elementos de Tránsito Municipal y paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato al lugar del accidente. Lamentablemente, al llegar confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. El área fue acordonada para realizar las diligencias correspondientes mientras se iniciaba una investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

La tragedia ha generado consternación entre los habitantes de San Ignacio, quienes lamentaron profundamente la pérdida de su vecino y aprovecharon para exigir medidas de seguridad vial más estrictas.

De acuerdo con testimonios locales, es común que los automovilistas circulen a altas velocidades por la avenida Emiliano Zapata, lo que representa un riesgo constante para peatones y personas con movilidad reducida. Los vecinos solicitaron la instalación de topes o reductores de velocidad para prevenir que hechos como este se repitan.