Agresión armada en Ciudad Obregón deja un menor herido

Una intensa movilización policial se reportó durante la madrugada de este sábado cuando, vecinos de la colonia Los Ángeles reportaron a través de la línea de emergencia detonaciones de arma de fuego, hecho que dejó como saldo a un menor de edad lesionado.

El código rojo se activó alrededor de las 3:30 horas en las calles Cuauhtémoc y San Vicente de la mencionada colonia ubicada al nororiente de Ciudad Obregón, donde de acuerdo a los primeros reportes un joven fue interceptado por un grupo armado cuando transitaba a bordo de una motocicleta.

Una vez que los agresores localizaron a la víctima dispararon en varias ocasiones en su contra, logrando impactar un proyectil de arma de fuego en una de sus extremidades inferiores para, posteriormente, huir del sitio.

Por lo anterior, al lugar acudieron elementos policiacos de los diferentes niveles, así como de Marina y Sedena, además de paramédicos de Cruz Roja, quienes, tras brindar las primeras atenciones de emergencia, trasladaron al joven identificado como Jorge Enrique, de 15 años de edad a un hospital de la localidad.

Mientras tanto, agentes municipales se encargaron de asegurar la zona de la agresión armada a fin de que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran realizar las acciones de investigación correspondientes.