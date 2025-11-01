  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 1 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Agresión armada en Ciudad Obregón deja un menor herido

Detonaciones de arma de fuego en madrugada de sábado dejan a menor de 15 años herido en Ciudad Obregón

Nov. 01, 2025
Agresión armada en Ciudad Obregón deja un menor herido

Una intensa movilización policial se reportó durante la madrugada de este sábado cuando, vecinos de la colonia Los Ángeles reportaron a través de la línea de emergencia detonaciones de arma de fuego, hecho que dejó como saldo a un menor de edad lesionado.

El código rojo se activó alrededor de las 3:30 horas en las calles Cuauhtémoc y San Vicente de la mencionada colonia ubicada al nororiente de Ciudad Obregón, donde de acuerdo a los primeros reportes un joven fue interceptado por un grupo armado cuando transitaba a bordo de una motocicleta.

Una vez que los agresores localizaron a la víctima dispararon en varias ocasiones en su contra, logrando impactar un proyectil de arma de fuego en una de sus extremidades inferiores para, posteriormente, huir del sitio.

Por lo anterior, al lugar acudieron elementos policiacos de los diferentes niveles, así como de Marina y Sedena, además de paramédicos de Cruz Roja, quienes, tras brindar las primeras atenciones de emergencia, trasladaron al joven identificado como Jorge Enrique, de 15 años de edad a un hospital de la localidad.

Mientras tanto, agentes municipales se encargaron de asegurar la zona de la agresión armada a fin de que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran realizar las acciones de investigación correspondientes.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

Contenido Relacionado
Hombre con discapacidad pierde la vida tras ser atropellado en el municipio de Navojoa
Policiaca

Hombre con discapacidad pierde la vida tras ser atropellado en el municipio de Navojoa

Noviembre 01, 2025

Un lamentable accidente dejó sin vida a un hombre en silla de ruedas en la comunidad de San Ignacio Cohuirimpo

Violencia en Cajeme: Primer homicidio del mes en Ciudad Obregón
Policiaca

Violencia en Cajeme: Primer homicidio del mes en Ciudad Obregón

Noviembre 01, 2025

La colonia Esperanza Tiznado es escenario de violencia con un fatal desenlace

Cierra mes de octubre con 29 víctimas mortales en Cajeme
Policiaca

Cierra mes de octubre con 29 víctimas mortales en Cajeme

Octubre 31, 2025

Octubre en Cajeme se convierte en un mes trágico con récords de menores asesinados y mujeres ejecutadas. Detalles de la violencia en Ciudad Obregón