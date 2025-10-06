Imputan a tercer detenido por agresión a vecino de la colonia Valle del Marquez, en Hermosillo

En prisión preventiva, fue puesto Armando “N” alias "El Maseca" quien figura como uno de los probables responsables por los delitos de lesiones que tardan más de quince días en sanar y daños en perjuicio de Miguel Ángel “N”, hechos ocurridos en la colonia Valle del Marquez, en la ciudad de Hermosillo.

En audiencia, la Fiscalía formuló la imputación por los hechos registrados el 31 de agosto de este año, en un domicilio ubicado en la calle Rincón del Marquez y Tepoztlán de la colonia Valle del Marquez, donde el imputado, junto a un coparticipe y dos féminas previamente judicializadas por este mismo caso, agredieron a la víctima Miguel Ángel “N”, provocándole lesiones que tardan más de quince días en sanar y que, además, dejan cicatrices notables o permanentes.

Adicionalmente, las mujeres, identificadas como Marla Yaneth “N” y Sabina “N” amenazaron a la víctima, tras lo que Marla Yaneth “N” se apoderó de un vehículo pick-up marca Chevrolet, línea Silverado, modelo 1998, de color negro, y lo impactó contra la barda perimetral del domicilio.