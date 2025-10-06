Capturan a dos hombres con droga durante operativo en Ciudad Obregón

Como resultado del despliegue de un operativo, elementos de la Policía Municipal y Marina capturaron a dos hombres por posesión narcóticos.

El primer hecho se dio en la colonia Villa Bonita, donde se detuvo a Jonathan del Ángel "N", de 23 años de edad, a quien se le aseguraron 50 envoltorios de una sustancia verde y seca con características similares a la mariguana, así como tres envoltorios de una sustancia granulada de color blanco con características similares al cristal.

Por otro lado, en la colonia Nueva Palmira fue asegurado Omar "N", de 48 años de edad, a quien se le encontraron 14 envoltorios de una sustancia con características similares al cristal.

Los detenidos y drogas aseguradas fueron remitidas a las instancias competentes conforme a la ley para las investigaciones correspondientes.