Policiaca

Capturan a dos hombres con droga durante operativo en Ciudad Obregón

Las detenciones ocurrieron en Villa Bonita y en la colonia Nueva Palmira

Oct. 06, 2025
Como resultado del despliegue de un operativo, elementos de la Policía Municipal y Marina capturaron a dos hombres por posesión narcóticos.

El primer hecho se dio en la colonia Villa Bonita, donde se detuvo a Jonathan del Ángel "N", de 23 años de edad, a quien se le aseguraron 50 envoltorios de una sustancia verde y seca con características similares a la mariguana, así como tres envoltorios de una sustancia granulada de color blanco con características similares al cristal.

Por otro lado, en la colonia Nueva Palmira fue asegurado Omar "N", de 48 años de edad, a quien se le encontraron 14 envoltorios de una sustancia con características similares al cristal.

Los detenidos y drogas aseguradas fueron remitidas a las instancias competentes conforme a la ley para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

