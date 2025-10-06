  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 6 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Detienen a presunto ladrón en tienda departamental de Ciudad Obregón

Personal de seguridad del establecimiento detectó al individuo cuando pretendía sacar varios artículos sin pagar

Oct. 06, 2025
Detienen a presunto ladrón en tienda departamental de Ciudad Obregón

Elementos de las distintas corporaciones policiacas se movilizaron durante la noche del domingo, luego de recibir el reporte de un robo en una tienda departamental.

Lo anterior sucedió en una plaza comercial situada en calle Guerrero y California, en la colonia Cumuripa de Ciudad Obregón.

Personal de seguridad de la tienda, fue quien alertó a las autoridades, luego de percatarse de que el individuo pretendía sustraer algunos artículos electrónicos sin pagar.

Por tal motivo, el hombre; cuya identidad no fue revelada, fue puesto a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Capturan a dos hombres con droga durante operativo en Ciudad Obregón
Policiaca

Capturan a dos hombres con droga durante operativo en Ciudad Obregón

Octubre 06, 2025

Las detenciones ocurrieron en Villa Bonita y en la colonia Nueva Palmira

Lo sentencian a 6 años de cárcel por robo a tienda en Esqueda
Policiaca

Lo sentencian a 6 años de cárcel por robo a tienda en Esqueda

Octubre 05, 2025

Además de llevarse dinero de la caja registradora, Luis Fernando golpeó a una mujer para tratar de escapar

Muere menor de edad atacado a balazos en posada del Sol, en Ciudad Obregón
Policiaca

Muere menor de edad atacado a balazos en posada del Sol, en Ciudad Obregón

Octubre 05, 2025

Se trata de la primea víctima de la violencia en Cajeme durante el mes de octubre