Detienen a presunto ladrón en tienda departamental de Ciudad Obregón

Elementos de las distintas corporaciones policiacas se movilizaron durante la noche del domingo, luego de recibir el reporte de un robo en una tienda departamental.

Lo anterior sucedió en una plaza comercial situada en calle Guerrero y California, en la colonia Cumuripa de Ciudad Obregón.

Personal de seguridad de la tienda, fue quien alertó a las autoridades, luego de percatarse de que el individuo pretendía sustraer algunos artículos electrónicos sin pagar.

Por tal motivo, el hombre; cuya identidad no fue revelada, fue puesto a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.