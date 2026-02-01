  • 24° C
Policiaca

Se registra fuerte accidente vehicular en la Carretera Internacional 15

El incidente se presentó en el tramo Vícam- Guaymas

Feb. 01, 2026
De acuerdo a los primeros reportes, en el sitio tras la volcadura de la pesada unidad, se formó una larga fila de automóviles que se detuvieron por el incidente, lo que derivó en que el conductor de otro camión, aparentemente, no se percató del hecho e impactó con varias de esas unidades.

Aunque no se presentaron víctimas mortales, sí se reportan personas lesionadas, razón por la cual se solicitó la presencia de paramédicos para realizar la revisión de los afectados.

De acuerdo a los primeros reportes, el conductor del tráiler que impactó a las demás unidades, presuntamente huyó del lugar; las autoridades piden tener precaución al transitar por el sitio, ya que actualmente se realizan los trabajos de rescate correspondientes.

Román González
Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

