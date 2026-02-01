Capturan a sujeto acusado de abuso sexual en Navojoa

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de un hombre de 37 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual, en agravio de una mujer que denunció los hechos mediante un video difundido en redes sociales el pasado 23 de enero.

La detención se realizó en la colonia Nuevo Amanecer, en el municipio de Huatabampo, como resultado de las investigaciones iniciadas tras los hechos ocurridos sobre la calle No Reelección, frente a un establecimiento comercial ubicado en Navojoa.

De acuerdo con los datos de prueba recabados, la persona capturada cometió tocamientos de naturaleza sexual sin consentimiento en agravio de la víctima, tras lo cual se dio a la fuga.

Una vez que la Fiscalía tuvo conocimiento del caso, se inició la carpeta de investigación, realizándose diversas diligencias con perspectiva de género.

Con base en los elementos recabados, el Ministerio Público localizó e identificó al agresor con el señalamiento de la víctima, con lo cual obtuvo la orden de aprehensión correspondiente, misma que ya fue ejecutada. El imputado fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica.