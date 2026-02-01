  • 24° C
Policiaca

Encuentran a hombre sin vida en el Parque Industrial de Ciudad Obregón

El occiso, en aparente situación de calle, fue localizado dentro de una bodega abandonada

Feb. 01, 2026
La tarde del domingo, policías y elementos de la Secretaría de Marina atendieron un reporte en el Parque Industrial de Ciudad Obregón, donde encontraron a un hombre sin signos vitales.

Los hechos sucedieron poco después de las 12:00 horas, en un predio ubicado al norte del callejón ferrocarril, y al poniente de la calle Circuito Interior, a espaldas de una Subestación Eléctrica de la CFE.

El occiso es un hombre en aparente situación de calle; cuya identidad se desconoce. Fue localizado dentro de una bodega abandonada, que presuntamente era utilizada como refugio.

Aunque a simple vista no se le apreciaban signos de violencia, fue necesario que acudiera personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), para las investigaciones correspondientes en el lugar.

Posteriormente, el cadáver fue depositado en el vehículo del Servicio Médico Forense, y lo trasladaron al anfiteatro, donde le practicarían la autopsia, con el objetivo de determinar las causas de muerte.

