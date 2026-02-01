  • 24° C
Policiaca

Hallan cadáver en las vías del tren, en la colonia Matías Méndez de Ciudad Obregón

La víctima; del sexo masculino, estaba envuelta en un cobertor; autoridades investigan si fue arrollada por el tren o si murió en otras circunstancias

Un tétrico hallazgo fue el que hicieron vecinos de la colonia Matías Méndez, al encontrarse con los restos de una persona en las vías del ferrocarril.

Lo anterior sucedió minutos después de las 07:00 horas de este domingo, a la altura de la calle Alfonso Esparza, en el referido asentamiento humano que se ubica al noreste de Ciudad Obregón.

Sobre la víctima, se informó que es un hombre, cuya identidad se desconoce. Su cuerpo estaba envuelto en un cobertor, en medio de las vías del tren.

En apego a los protocolos, paramédicos de Cruz Roja se encargaron de revisarlo y corroborar que carecía de signos vitales; y posteriormente, peritos de la Fiscalía Estatal hicieron el levantamiento de los restos, mismos que fueron trasladados al anfiteatro para la autopsia.

Será mediante dicho procedimiento, como se establezca si el individuo falleció tras ser arrollado por la locomotora, o si murió en otras circunstancias. De igual modo, se harán las indagatorias pertinentes para establecer su identidad.

