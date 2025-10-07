  • 24° C
Policiaca

Identifican a víctima de balacera en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón; era una mujer

Durante el 2025, un total de 31 féminas han sido privadas de la vida en el municipio; la cifra supera a la obtenida en 2024

Oct. 07, 2025
Identifican a víctima de balacera en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón; era una mujer

Como Reyna Lucero de 40 años de edad, fue identificada la víctima del ataque armado que se registró en la colonia Cajeme, durante la noche del lunes.

La mortal agresión sucedió a eso de las 22:00 horas, en calle Sóstenes Rocha y Francisco Villa, al noreste de Ciudad Obregón.

Tan pronto como el hecho fue reportado a la línea de emergencias, se activó el código rojo y se movilizaron elementos de las distintas corporaciones policiacas.

Posteriormente acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes revisaron a la mujer y determinaron que ya había dejado de existir.

Mientras la zona se encontraba bajo resguardo, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora se encargó del procesamiento de evidencias, así como del traslado del cadáver al anfiteatro, para la autopsia de ley.

Reyna Lucero fue la segunda víctima de la violencia en Cajeme durante el mes de octubre, además, con su muerte, se elevó a 31 el número de mujeres asesinadas durante este año en el municipio. Lo anterior se traduce a un aumento de más del 300 por ciento respecto al año anterior, pues de enero a octubre del 2024 se registraron 13 casos.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

