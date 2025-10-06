  • 24° C
Policiaca

“Cae” en Garita de Nogales sujeto buscado por homicidio en Oaxaca

Isaías “N” evadió a la justicia al ocultarse en Estados Unidos, hasta que fue deportado

Oct. 06, 2025
Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), participaron en el aseguramiento de un prófugo de la justicia del Estado de Oaxaca, en una acción coordinada con autoridades estadounidenses y la Fiscalía General de la República (FGR).

El imputado, de nombre Isaías “N” y de 43 años de edad, es requerido por los delitos de homicidio calificado con ventaja y abuso de autoridad en perjuicio de Adrián “N”.

El aseguramiento se concretó en la Garita Internacional Dennis DeConcini, en Nogales, después de que las autoridades de Estados Unidos lo pusieran a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) y la FGR.

Posteriormente, Isaías “N” fue entregado a personal de la AMIC en Sonora, quienes dieron cumplimiento a la solicitud de colaboración y el imputado fue resguardado en Hermosillo para ser entregado a efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Oaxaca, a fin de que enfrente el proceso penal correspondiente.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

