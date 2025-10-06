Capturan a sujeto durante cateo en Hermosillo

Con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía del Estado ejecutó un cateo en la colonia Amapolas, en Hermosillo, donde se aseguraron drogas y se logró la detención de un hombre.

La diligencia se realizó en un domicilio ubicado sobre la avenida De los Fresnos, durante el operativo conjunto se logró asegurar al imputado, identificado como Raúl Crispín “N” de 38 años, además se localizaron 17 envoltorios con metanfetamina o crystal en el interior de la vivienda.

Una vez completado el procedimiento, el hombre y la droga asegurada quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común (AMPFC) para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que el detenido cuenta con antecedentes penales por delitos robo con violencia, robo agravado concurrente y robo a casa habitación, todos registrados en 2013, así como un registro por lesiones en 2024.