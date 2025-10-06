  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 6 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Capturan a sujeto durante cateo en Hermosillo

Raúl Crispín “N” de 38 años cuenta con antecedentes por los delitos de robo y lesiones

Oct. 06, 2025
Capturan a sujeto durante cateo en Hermosillo

Con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía del Estado ejecutó un cateo en la colonia Amapolas, en Hermosillo, donde se aseguraron drogas y se logró la detención de un hombre.

La diligencia se realizó en un domicilio ubicado sobre la avenida De los Fresnos, durante el operativo conjunto se logró asegurar al imputado, identificado como Raúl Crispín “N” de 38 años, además se localizaron 17 envoltorios con metanfetamina o crystal en el interior de la vivienda.

Una vez completado el procedimiento, el hombre y la droga asegurada quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común (AMPFC) para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que el detenido cuenta con antecedentes penales por delitos robo con violencia, robo agravado concurrente y robo a casa habitación, todos registrados en 2013, así como un registro por lesiones en 2024.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
“Cae” en Garita de Nogales sujeto buscado por homicidio en Oaxaca
Policiaca

“Cae” en Garita de Nogales sujeto buscado por homicidio en Oaxaca

Octubre 06, 2025

Isaías “N” evadió a la justicia al ocultarse en Estados Unidos, hasta que fue deportado

Imputan a tercer detenido por agresión a vecino de la colonia Valle del Marquez, en Hermosillo
Policiaca

Imputan a tercer detenido por agresión a vecino de la colonia Valle del Marquez, en Hermosillo

Octubre 06, 2025

La Fiscalía ya había detenido a dos mujeres por el mismo caso, quienes ya enfrentan el proceso judicial

Detienen a presunto ladrón en tienda departamental de Ciudad Obregón
Policiaca

Detienen a presunto ladrón en tienda departamental de Ciudad Obregón

Octubre 06, 2025

Personal de seguridad del establecimiento detectó al individuo cuando pretendía sacar varios artículos sin pagar