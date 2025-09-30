  • 24° C
Policiaca

Identifican a hombre asesinado en la Aves del Castillo

La víctima viajaba en un sedán de modelo reciente cuando fue acribillada; otra persona también resultó herida en el ataque

Sep. 30, 2025
Identifican a hombre asesinado en la Aves del Castillo

Ante personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) fue identificado el hombre que murió tras ser atacado a balazos durante la noche del lunes en la colonia Aves del Castillo.

Se trata de Osvaldo M. H. de 41 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Jardines del Valle, al sur de Ciudad Obregón.

"El Molacho", como también era conocido, viajaba en un sedán Chevrolet Aveo; de color azul claro y modelo reciente, cuando ocupantes de otro vehículo comenzaron a perseguirlo y a dispararle.

En calle Pavorreal entre 400 y Paloma, la unidad detuvo su marcha debido a que se impactó con una palmera.

Elementos policiacos y militares acudieron para resguardar la zona, mientras que los paramédicos revisaron a Osvaldo; quien fue declarado sin vida, y trasladaron a una segunda persona a un hospital, donde quedó bajo observación médica.

Personal de Servicios Periciales se hizo cargo de la búsqueda y recolección de indicios, así como del traslado del cadáver al anfiteatro, para la autopsia de ley.

