En Hermosillo, acusan a mujeres de robar vehículo y golpear a propietario

Tras su captura por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Marla Yaneth “N” y Sabina “N” fueron imputadas por su probable responsabilidad por delitos de lesiones que tardan más de quince días en sanar, que dejan cicatrices notables y que no ponen en riesgo la vida, ejecutadas con ventaja por haberse realizado por dos o más personas, amenazas, robo de vehículo de propulsión mecánica y daños.

De acuerdo con la carpeta de investigación, las imputadas, en compañía de diversos sujetos, cometieron los delitos en perjuicio de Miguel Ángel “N”, a quien golpearon y, después Marla Yaneth “N” aprovechó para tomar el vehículo del afectado; un pick up Chevrolet Silverado color negro modelo 1998, que después impactó contra una vivienda en la colonia Villas del Marqués, en Hermosillo, esto el pasado 31 agosto.

Tras los hechos, en diversos foros de redes sociales se tomó nota de lo sucedido, causando indignación generalizada en la comunidad, además, se efectuó la denuncia ante la autoridad, iniciando las labores legales pertinentes.

Una vez integrada la carpeta de investigación, se solicitó al juez la orden de aprehensión, misma que fue otorgada y se ejecutó por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes pusieron a las detenidas a disposición de la autoridad competente.

Ya en audiencia, el agente del Ministerio Público formuló imputación en contra de las dos féminas, presentando datos de prueba pertinentes, y el juez determinó imponer la prisión preventiva justificada a la espera de continuar con la audiencia al final del término constitucional cuya ampliación solicitó la defensa.