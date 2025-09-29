Accidente automovilístico impacta a repartidor en la colonia Centro

Alrededor de las 15:30 horas, un automóvil tipo sedán que circulaba sobre la calle Durango impactó contra un motociclista que circulaba de oriente a poniente sobre la calle No Reelección, lo cual derivó en que el conductor de la unidad ligera sufriera múltiples golpes.

De acuerdo a testigos en el lugar, el conductor del vehículo sedán no respetó el alto correspondiente, lo que derivó en el impacto contra la motocicleta; el conductor de la misma, quien se identificó como Luis García, de oficio repartidor, salió despedido de su motocicleta, cayendo sobre la carpeta asfáltica.

Pese a lo aparatoso del accidente, la víctima aparentemente solo presentó lesiones superficiales y fue auxiliada por ciudadanos que se encontraban en el lugar, en espera del arribo de los paramédicos de Cruz Roja.

Una vez que los rescatistas acudieron al lugar, lo trasladaron a bordo de la ambulancia a un hospital de la localidad para recibir atención médica y una revisión a detalle para descartar alguna herida interna.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal para tomar nota del hecho y elaborar el Informe Policial Homologado (IPH) para el deslinde de responsabilidades.