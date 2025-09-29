En Nogales, sentencian a 22 años de cárcel a Enrique Rodrigo "N", por violación y privación de la libertad

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo una sentencia de 22 años y 3 meses de prisión en contra de Enrique Rodrigo "N", de 31 años, señalado como responsable de los delitos de violación y privación ilegal de la libertad en perjuicio de un joven de 25 años de edad.

Los hechos se remontan al día 13 de febrero del 2024, aproximadamente a las 20:00 horas, cuando el sentenciado, en compañía de diversas personas, llegó a un domicilio en la colonia Buenos Aires, de Nogales y portando objetos similares a armas de fuego, privaron de la libertad a la víctima y su acompañante, subiéndolos a un vehículo mediante amenazas de privarlos de la vida.

Posteriormente, los imputados trasladaron a la víctima una casa ubicada en la calle Musca, en la colonia Colinas del Sol, donde lo mantuvieron privado de la libertad, amarrándolo de pies y manos con cinta adhesiva y colocándole una venda en la boca.

En ese lugar, el acusado golpeó repetidamente al perjudicado con tablas de madera en sus glúteos y, aprovechando que la víctima estaba sometida, la violó con un objeto contundente, ocasionándole lesiones que tardan más de 15 días en sanar y que no ponen en peligro la vida; la víctima fue mantenida retenida hasta aproximadamente las 06:00 horas del día 15 de febrero del 2024, cuando fue liberada.