  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 8 De Diciembre Del 2025
Policiaca

Crimen en Ciudad Obregón: hombre asesinado

Ciudad Obregón es escenario de un crimen impactante: un hombre asesinado en la colonia Sonora. Las autoridades buscan esclarecer los hechos

Dic. 08, 2025
La violencia continúa presente en el municipio, y es que la tarde de este lunes, un hombre fue ejecutado en un ataque armado mientras se encontraba en un domicilio ubicado calles de la colonia Sonora, al sur de Ciudad Obregón.

De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de las 18:00 horas, la víctima fue sorprendida por un grupo de sujetos armados quienes lo interceptaron en una vivienda ubicada sobre la calle Aurelio García casi en su cruce con la calle Coahuila, por lo que, en un intento de ponerse a salvo, la víctima correr pero fue impactado por los proyectiles de arma de fuego.

De manera extraoficial, se dio a conocer que se trata de un residente de la zona de nombre Eduardo, alias "El Lalo", quien perdió la vida en el mismo lugar de la agresión, pese a la rápida respuesta de los paramédicos de la Cruz Roja, quienes solo pudieron determinar que a su arribo ya no contaba con signos vitales.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.

Román González
Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

