  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 26 De Enero Del 2026
Policiaca

Agresión armada en Urbi Villas del Rey deja una victima

Un ataque armado se registró en el cruce de las calles Antonio Caso y Cerdeña

Ene. 26, 2026
Un código rojo se activó la noche de este lunes al poniente de Ciudad Obregón, luego de que en la colonia Urbi Villas del Rey, vecinos de la zona reportaran a través de la línea de emergencia 911 una agresión armada en el bulevar Antonio Caso en su cruce con Cerdeña.

Fue alrededor de las 21:30 horas cuando se dio conocimiento del hecho violento, mismo que de acuerdo a vecinos del lugar, ocurrió cuando una persona del sexo femenino fue interceptada en las cercanías del sitio por sujetos armados que dispararon en su contra para posteriormente huir del lugar.

Sobre la víctima, se dio a conocer que derivado de la agresión la fémina resultó herida, por lo cual rápidamente fue trasladada a bordo de una ambulancia de Cruz Roja a un hospital de la localidad donde ingresó mientras que elementos policiales se encargaron de resguardar el sitio.

Asimismo, al lugar del ataque armado acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

