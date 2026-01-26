Decomisan más de 40 máquinas tragamonedas durante operativos en Sonora

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Como resultado del despliegue de operativos en Cajeme, Hermosillo y Guaymas, se realizó el aseguramiento de 41 máquinas tragamonedas y otros indicios, en cumplimiento de órdenes de cateo y acciones de investigación e inteligencia, durante los días 22 y 23 de enero.

Derivado de recorridos de investigación e inteligencia, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) localizaron y aseguraron 19 máquinas, mismas que se encontraban instaladas en la vía pública, al exterior de diversos establecimientos comerciales ubicados en la comisaría de Marte R. Gómez y Tobarito, en el municipio de Cajeme.

Se realizó un segundo operativo conjunto en un domicilio de la avenida Aquiles Serdán, de la comisaría Miguel Alemán, en Hermosillo, en cumplimiento de una diligencia de cateo, donde personal de la Guardia Nacional (GN) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) aseguraron 14 máquinas tragamonedas y dos de videojuegos.

En Guaymas se ejecutaron cateos en un par de inmuebles, en los que se aseguraron 3 y 5 máquinas tragamonedas tipo casino, respectivamente, así como otros objetos relacionados con la investigación.

Los indicios fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común para las diligencias legales conducentes.