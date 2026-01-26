  • 24° C
Policiaca

Decomisan más de 40 máquinas tragamonedas durante operativos en Sonora

19 de los dispositivos fueron decomisados en el municipio de Cajeme, específicamente en El Tobarito

Ene. 26, 2026
Como resultado del despliegue de operativos en Cajeme, Hermosillo y Guaymas, se realizó el aseguramiento de 41 máquinas tragamonedas y otros indicios, en cumplimiento de órdenes de cateo y acciones de investigación e inteligencia, durante los días 22 y 23 de enero.

Derivado de recorridos de investigación e inteligencia, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) localizaron y aseguraron 19 máquinas, mismas que se encontraban instaladas en la vía pública, al exterior de diversos establecimientos comerciales ubicados en la comisaría de Marte R.  Gómez y Tobarito, en el municipio de Cajeme.

Se realizó un segundo operativo conjunto en un domicilio de la avenida Aquiles Serdán, de la comisaría Miguel Alemán, en Hermosillo, en cumplimiento de una diligencia de cateo, donde personal de la Guardia Nacional (GN) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) aseguraron 14 máquinas tragamonedas y dos de videojuegos.

En Guaymas se ejecutaron cateos en un par de inmuebles, en los que se aseguraron 3 y 5 máquinas tragamonedas tipo casino, respectivamente, así como otros objetos relacionados con la investigación.

Los indicios fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común para las diligencias legales conducentes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

