Abandonan "narcomanta" en la Comisaría de Esperanza

Una lona con un mensaje amenazante fue abandonada por desconocidos en la colonia Ejidal de la Comisaría de Esperanza, durante la mañana del lunes.

Las autoridades tuvieron conocimiento del hecho poco antes de las 8 de la mañana, y se movilizaron a la antigua Estación del Ferrocarril, ubicada al norte de la carretera Esperanza – Hornos, donde retiraron la "narcomanta", cuyo contenido no fue revelado por motivos de investigación y lo entregaron a personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), instancia que se encargaría del seguimiento legal, a fin de localizar a quienes colocaron el mensaje en ese sitio.

En el sitio también estuvieron presentes elementos de la Secretaría de Marina, personal militar y de la Guardia Nacional, quienes desplegaron un operativo en la zona.