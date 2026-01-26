  • 24° C
Policiaca

Abandonan "narcomanta" en la Comisaría de Esperanza

Los hechos ocurrieron en la colonia Ejidal, en la antigua Estación de Ferrocarril

Ene. 26, 2026
Una lona con un mensaje amenazante fue abandonada por desconocidos en la colonia Ejidal de la Comisaría de Esperanza, durante la mañana del lunes.

Las autoridades tuvieron conocimiento del hecho poco antes de las 8 de la mañana, y se movilizaron a la antigua Estación del Ferrocarril, ubicada al norte de la carretera Esperanza – Hornos, donde retiraron la "narcomanta", cuyo contenido no fue revelado por motivos de investigación y lo entregaron a personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), instancia que se encargaría del seguimiento legal, a fin de localizar a quienes colocaron el mensaje en ese sitio.

En el sitio también estuvieron presentes elementos de la Secretaría de Marina, personal militar y de la Guardia Nacional, quienes desplegaron un operativo en la zona.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

