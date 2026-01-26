Asesinan a uno en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Durante las primeras horas de este lunes, autoridades se movilizaron a la colonia Cajeme, luego de que se activara el código rojo, por el reporte de un ataque armado.

Lo anterior sucedió poco antes de las 03:00 horas, en calle Rosendo Montiel entre bulevar Abelardo L. Rodríguez e Ignacio López Rayón, al noreste de Ciudad Obregón.

Además de elementos policiacos, también acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes al revisar a la víctima determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Quien se convirtió en la víctima número 31 del mes de enero en el municipio de Cajeme es un hombre de complexión regular y tez morena clara, quien vestía short de mezclilla, suéter de color verde y tenis blancos.

De manera extraoficial, trascendió que el hoy occiso habría reportado los hechos a la línea de emergencias, antes de fallecer a causa de las heridas que le ocasionaron las balas.

Su cuerpo y demás evidencia hallada en la escena, quedaron a disposición de personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), instancia que se encargaría de las investigaciones pertinentes.