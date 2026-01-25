Ejecutan a uno en el Fovissste II

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La violencia continúa presente en el municipio, y es que la tarde de este domingo, vecinos de la colonia Fovissste II de Ciudad Obregón, fueron testigos de una nueva víctima mortal en un hecho violento. Se trata de un hombre de aspecto indigente que fue asesinado a un costado del recinto deportivo-cultural de la zona, mismo que se ubica sobre la calle Otancahui casi esquina con Jesús García.

El código rojo se activó alrededor de las 16:45 horas, cuando, de acuerdo a vecinos en la zona, una persona se aproximó hasta donde se encontraba el ahora occiso, disparando un certero tiro en su contra, para posteriormente huir del sitio.

Transcendió en el lugar que la víctima, según los vecinos de la zona, se trata de un indigente, quien tenía varios días que pernoctaba por fuera de los locales en abandono que se ubican en el lugar. Pese a la rápida respuesta de los paramédicos de Cruz Roja, la víctima no soportó las heridas de proyectil de arma de fuego, perdiendo la vida en el lugar.

Al lugar acudieron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, quienes se abocaron a acordonar y resguardar el sitio, mientras que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) se avocaron a realizar las indagatorias del hecho, mientras que el cuerpo sin vida fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia correspondiente.