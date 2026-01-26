  • 24° C
Policiaca

Desaparece expolicía de Ciudad Obregón

José Ricardo fue visto por última vez el viernes, en la colonia Torres de París; había sido separado de su cargo en junio de 2025

Ene. 26, 2026
Un exelemento de la Policía Municipal de Cajeme fue reportado como desaparecido a través de redes sociales.

Se trata de José Ricardo Durán Lauterio, de 45 años de edad, cuya ficha de búsqueda fue difundida por colectivos como Guerreras Buscadoras de Cajeme.

Se pudo conocer que, el exagente fue visto por última vez el pasado viernes 23 de enero, en las inmediaciones de la colonia Torres de París.

Cualquier información sobre su paradero debe reportarse a la línea de emergencias 911, o de manera anónima al 089.

De igual modo, las Guerreras Buscadoras de Cajeme pusieron a disposición el número 6441 27 77 84.

TENÍA SEIS MESES FUERA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Al respecto, el contralmirante Claudio Cruz Hernández, dijo que, desde que Durán Lauterio fue separado de su cargo como policía, la corporación no había tenido contacto con él.

"Efectivamente, se tiene el registro de la desaparición de un expolicía, él fue separado de sus funciones en junio del 2025, a partir de esa fecha no se tiene contacto directo con él por parte de la corporación", mencionó el secretario de Seguridad Pública de Cajeme, quien además, dio a conocer que, cuando familiares de José Ricardo reportaron su desaparición, acudieron policías municipales para tomar nota, y posteriormente turnaron el caso a la Fiscalía del Estado.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

