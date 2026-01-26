Por homicidio culposo, encarcelan a Sergio Adán "N" en Guaymas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvieron; con base a una orden de aprehensión, a Sergio Adán "N" de 29 años, por su probable responsabilidad en el delito de culposo con motivo del tránsito de vehículos con resultado material de homicidio y abandono de persona, en agravio de un menor de 13 años, en Guaymas.

Tras su captura, fue internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Guaymas con lo cual se cumplimentó la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada por el juez el 28 de octubre de 2024.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 31 de julio de ese mismo año, cuando Sergio Adán "N" circulaba a bordo de un vehículo Chevrolet Malibú sobre la carretera al Aeropuerto de Guaymas; al no tomar las debidas precauciones, perdió el control de la unidad, invadió el camellón central e impactó a un menor de 13 años, quien falleció en el lugar, posteriormente, el conductor se retiró del sitio sin prestar auxilio a la víctima.

Cabe precisar que, durante el desarrollo del proceso, el imputado se encontraba amparado, lo que legalmente impedía materializar la medida cautelar de prisión preventiva que se le impusiera en audiencia inicial.

Sin embargo, una vez que la autoridad federal negó la suspensión solicitada, y al haberse acreditado que el imputado no se presentó a una audiencia previamente señalada, fue declarado sustraído de la acción de la justicia, situación que habilitó jurídicamente la ejecución de la orden de aprehensión y su ingreso al penal.