Policiaca

En prisión preventiva, presuntos responsables de balacera en autolavado de Hermosillo

Los dos hombres son señalados como integrantes de un grupo delictivo; fueron detenidos por la Policía Municipal tras una persecución

Ene. 26, 2026
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de dos personas por el delito de tentativa de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, imponiéndose la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Los imputados son Francisco Alberto "N", de 34 años, originario de Hermosillo, y Pedro "N", de 28 años, originario de Mazatlán, Sinaloa, señalados como integrantes de un grupo delictivo; las defensas solicitaron la ampliación del término constitucional para que el juez resuelva sobre su vinculación a proceso.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron el pasado 22 de enero por la mañana, en un autolavado ubicado en el cruce de bulevar Morelos y Gilberto Escoboza, en la colonia Paseo de la Colina de Hermosillo, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego contra Iram Azael "N", de 24 años de edad.

Tras activarse el Código Rojo, se estableció que un agresor ingresó a pie al establecimiento, realizó disparos y posteriormente huyó abordando un vehículo Chevrolet Aveo color blanco.

Elementos de Policía Municipal persiguieron y aseguraron la unidad motriz cuadras más adelante, junto con un arma de fuego; integrando datos de prueba el Agente del Ministerio Público a la respectiva carpeta de investigación.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

