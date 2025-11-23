Agresión armada deja par de víctimas en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas

La víctima mortal en hechos violentos número 23 del mes de noviembre se registró en un nuevo hecho violento en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, ubicada al sur de Ciudad Obregón, donde una persona del sexo masculino fue privada de la vida por sujetos armados y una más resultó con lesiones.

El hecho se suscitó alrededor de las 21:00 horas cuando a través de la línea de emergencia 911 vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego, por lo que se activó de inmediato el código rojo.

De acuerdo a residentes de la zona, las víctimas se encontraban por fuera de un domicilio ubicado en la calle Independencia casi esquina con Heriberto Castillo, cuando un grupo de sujetos armados arribó a bordo de un vehículo tipo sedán de color blanco y disparó en repetidas ocasiones contra ellos.

Sobre la víctima mortal se dijo extraoficialmente que respondía al nombre de Julián, alias "El Jamaica" de alrededor de 27 años de edad, mientras que la persona que fue trasladada a bordo de una ambulancia de Cruz Roja con varios impactos de bala, se trata de un masculino del cual no se detalló más información.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno para resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente, y elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar el traslado del cuerpo sin vida a los laboratorios forenses para la autopsia de Ley.