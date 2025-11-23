  • 24° C
Policiaca

Guerreras Buscadoras hallan restos en Pótam

El colectivo informó en sus redes sociales que junto al cuerpo no se localizaron prendas, o pertenencias de la víctima

Nov. 23, 2025
Una jornada con resultados positivos, fue la que tuvieron las Guerreras Buscadoras de Cajeme, al atender reportes anónimos en el municipio de Guaymas.

Fue precisamente en el poblado de Pótam, donde el colectivo encontró restos óseos, sepultados clandestinamente en un predio enmontado. Durante la jornada, elementos policiacos y militares acompañaron a las buscadoras, brindándoles protección perimetral.

A través de sus redes sociales, el grupo de búsqueda de desaparecidos dio a conocer que, junto al cuerpo no hallaron prendas o algún objeto personal que ayude a identificarlo, como ha ocurrido anteriormente.

Los restos fueron entregados a personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), instancia que se encargaría de realizar las pruebas genéticas pertinentes para establecer la identidad de la víctima.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

