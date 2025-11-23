  • 24° C
Policiaca

Hallan a hombre sin vida al noreste de Ciudad Obregón

Se informó que el occiso presentó evidentes huellas de violencia

Nov. 23, 2025
Dentro de una vivienda de la colonia Casa Real, elementos policiacos y militares hallaron el cuerpo de un hombre que fue privado de la vida.

Lo anterior sucedió a eso de las 05:00 horas del domingo, en la calle San Cayetano, al noreste de Ciudad Obregón.

Sobre el occiso, se informó que es un hombre, quien presentó evidentes huellas de violencia, por lo que, en apego a los protocolos, su cuerpo fue llevado al Centro Integral de Procuración de Justicia, para la autopsia y posterior identificación, ya que permanece en calidad de desconocido.

En cuanto al sitio del hallazgo, fue resguardado por elementos de la Marina y Guardia Nacional hasta la tarde del mismo día.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

