Hallan a hombre sin vida al noreste de Ciudad Obregón

Dentro de una vivienda de la colonia Casa Real, elementos policiacos y militares hallaron el cuerpo de un hombre que fue privado de la vida.

Lo anterior sucedió a eso de las 05:00 horas del domingo, en la calle San Cayetano, al noreste de Ciudad Obregón.

Sobre el occiso, se informó que es un hombre, quien presentó evidentes huellas de violencia, por lo que, en apego a los protocolos, su cuerpo fue llevado al Centro Integral de Procuración de Justicia, para la autopsia y posterior identificación, ya que permanece en calidad de desconocido.

En cuanto al sitio del hallazgo, fue resguardado por elementos de la Marina y Guardia Nacional hasta la tarde del mismo día.