Hallan sin vida a pescador desaparecido en playa de Etchojoa

La tarde de este miércoles, fue localizado sin vida Gonzalo "N" de 31 años de edad; un pescador que había desaparecido en las inmediaciones de la playa El Siáric, en el municipio de Etchojoa.

El hoy occiso fue visto por última vez cuando estaba pescando camarón junto a un compañero, pero por la oscuridad de la noche este lo perdió de vista.

Bomberos de Etchojoa, con apoyo sus homólogos del municipio de Cajeme, iniciaron labores de búsqueda, localizándolo a eso de las 12:00 horas del miércoles, en una laguna salada de la playa antes mencionada.

El cuerpo fue entregado a personal de la Fiscalía del Estado, para las investigaciones correspondientes.