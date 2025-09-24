  • 24° C
Hallan sin vida a pescador desaparecido en playa de Etchojoa

En las labores de búsqueda apoyaron elementos del Departamento de Bomberos de Cajeme

Sep. 24, 2025
La tarde de este miércoles, fue localizado sin vida Gonzalo "N" de 31 años de edad; un pescador que había desaparecido en las inmediaciones de la playa El Siáric, en el municipio de Etchojoa.

El hoy occiso fue visto por última vez cuando estaba pescando camarón junto a un compañero, pero por la oscuridad de la noche este lo perdió de vista.

Bomberos de Etchojoa, con apoyo sus homólogos del municipio de Cajeme, iniciaron labores de búsqueda, localizándolo a eso de las 12:00 horas del miércoles, en una laguna salada de la playa antes mencionada.

El cuerpo fue entregado a personal de la Fiscalía del Estado, para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Capturan a mujer señalada por robo en supermercado en Ciudad Obregón
Capturan a mujer señalada por robo en supermercado en Ciudad Obregón

Septiembre 24, 2025

La fémina de 55 años fue señalada por los guardias del lugar, luego de que presuntamente intentara llevarse artículos sin pagar

Detienen a dos hombres con auto robado en carretera a Providencia
Detienen a dos hombres con auto robado en carretera a Providencia

Septiembre 24, 2025

El vehículo fue detectado por un arco carretero; tras persecución lo interceptaron en la Comisaría de Providencia

Decomisan tráiler cargado de metanfetamina en SLRC; hay un detenido
Decomisan tráiler cargado de metanfetamina en SLRC; hay un detenido

Septiembre 24, 2025

La unidad de carga había salido de Guadalajara y su destino era Tijuana