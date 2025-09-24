  • 24° C
Policiaca

Capturan a mujer señalada por robo en supermercado en Ciudad Obregón

La fémina de 55 años fue señalada por los guardias del lugar, luego de que presuntamente intentara llevarse artículos sin pagar

Sep. 24, 2025
Agentes de la Policía Municipal detuvieron a una mujer, por la presunta comisión del delito de robo, en perjuicio de un supermercado de Ciudad Obregón.

El hurto sucedió el martes a mediodía, en un establecimiento ubicado en la calle Norman E. Borlaug y Vicente Suárez de la colonia Reforma.

Personal de seguridad de la tienda, fue quien solicitó la presencia de los policías, luego de que Leticia "N" de 55 años intentara sustraer algunos artículos sin pagar.

Por tal motivo, la mujer fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente, quien se encargará de las investigaciones para definir su situación jurídica.

Roke Arballo
Roke Arballo
