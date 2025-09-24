Decomisan tráiler cargado de metanfetamina en SLRC; hay un detenido

Un total de 40 kilos de metanfetamina o cristal, fueron asegurados en el municipio de San Luis Río Colorado (SLRC), luego de que elementos de la Guardia Nacional y el Ejército revisaran un tráiler.

El decomiso se hizo en un puesto de seguridad, donde los agentes inspeccionaron la unidad de carga procedente de Guadalajara, Jalisco, y con destino a Tijuana, Baja California.

En la caja de carga fueron localizadas varias cajas, que en su interior contenían paquetes con la droga. En total, fueron 40 kilos de narcótico, cuyo costo estimado es de 10.6 millones de pesos.

Debido a lo anterior, el chofer del tráiler quedó detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que se encargaría de definir su situación legal.