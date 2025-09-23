Se quema troque cargado de soya al sur de Ciudad Obregón

Un camión de carga se quemó la tarde del martes, lo que movilizó a elementos del Departamento de Bomberos, así como personal paramédico y agentes de la Policía.

El incidente sucedió el martes a mediodía en el kilómetro 218 de la carretera Internacional, tramo Navojoa - Ciudad Obregón, frente al fraccionamiento Las Misiones.

La unidad siniestrada es un troque de la marca Ford, modelo 1978, de color rojo, que transportaba alrededor de 16 toneladas de pasta de soya.

Fue al transitar sobre la rúa federal de sur a norte, cuando el chofer se percató de que el vehículo se incendiaba, por lo que detuvo la marcha y logró bajarse, antes de que el fuego tomara fuerza.

Seis elementos de Bomberos controlaron la situación en cuestión de minutos, evitando que la unidad y la carga se quemaran en su totalidad.