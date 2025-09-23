  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 23 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Se quema troque cargado de soya al sur de Ciudad Obregón

El siniestro ocurrió en la carretera Internacional, frente al fraccionamiento Las Misiones

Sep. 23, 2025
Se quema troque cargado de soya al sur de Ciudad Obregón

Un camión de carga se quemó la tarde del martes, lo que movilizó a elementos del Departamento de Bomberos, así como personal paramédico y agentes de la Policía.

El incidente sucedió el martes a mediodía en el kilómetro 218 de la carretera Internacional, tramo NavojoaCiudad Obregón, frente al fraccionamiento Las Misiones.

La unidad siniestrada es un troque de la marca Ford, modelo 1978, de color rojo, que transportaba alrededor de 16 toneladas de pasta de soya.

Fue al transitar sobre la rúa federal de sur a norte, cuando el chofer se percató de que el vehículo se incendiaba, por lo que detuvo la marcha y logró bajarse, antes de que el fuego tomara fuerza.

Seis elementos de Bomberos controlaron la situación en cuestión de minutos, evitando que la unidad y la carga se quemaran en su totalidad.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Capturan a hombre armado con machete en Pueblo Yaqui
Policiaca

Capturan a hombre armado con machete en Pueblo Yaqui

Septiembre 23, 2025

El tipo, de 48 años de edad, fue ubicado durante recorridos de vigilancia en la colonia Rodolfo Félix Valdez

Detienen a dos en carretera del norte de Sonora; transportaban 50 kilos de drogas
Policiaca

Detienen a dos en carretera del norte de Sonora; transportaban 50 kilos de drogas

Septiembre 23, 2025

La droga estaba distribuida en 50 paquetes, que estaban dentro de un compartimiento oculto en un camión de pasajeros

Identifican a hombre fallecido en accidente al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Identifican a hombre fallecido en accidente al sur de Ciudad Obregón

Septiembre 23, 2025

El aparatoso percance también dejó dos mujeres lesionadas