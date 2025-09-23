  • 24° C
Policiaca

Detienen a cuatro adolescentes en Hermosillo; los acusan de robar en escuela y agredir a velador

El hurto sucedió en un plantel educativo ubicado en la colonia Puerta del Rey

Sep. 23, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes, obtuvo la vinculación a proceso de cuatro menores de entre 14 y 16 años por los delitos de robo con violencia cometido de noche, en número de dos o más personas, en perjuicio de un adulto mayor, así como por daños en plantel educativo.

En audiencia, se decretó de legal la detención realizada por la Policía Municipal y se les formuló imputación a los señalados, además de la vinculación a proceso, y se impuso como medida cautelar el internamiento preventivo de los adolescentes.

Datos de prueba obtenidos en las investigaciones establecen que el pasado 21 de septiembre, alrededor de las 04:20 horas, los imputados ingresaron sin autorización a un plantel educativo ubicado en la colonia Puerta del Rey, en Hermosillo.

En el sitio sorprendieron al vigilante del lugar, Juan Manuel “N”, de 65 años, a quien golpearon y lesionaron con un arma blanca tras exigirle las llaves de su motocicleta; posteriormente le quitaron una lámpara, dinero en efectivo y un encendedor.

La víctima resultó con lesiones de gravedad, consistentes en una herida punzocortante en el abdomen y múltiples laceraciones en tórax y extremidades, mismas que tardan en sanar más de 15 días y ponen en peligro su vida; además, los agresores ocasionaron daños en puertas y ventanas del inmueble educativo, quebrando vidrios y forzando accesos.

Roke Arballo
