Policiaca

Detienen a dos hombres con auto robado en carretera a Providencia

El vehículo fue detectado por un arco carretero; tras persecución lo interceptaron en la Comisaría de Providencia

Sep. 24, 2025
En posesión de un vehículo con reporte de robo, fueron detenidos dos sujetos, tras intensa persecución al noroeste de Ciudad Obregón.

Se trata de Raúl Erubiel "N", de 42 años de edad, y Alejandro "N", de 33, quienes tripulaban un sedán Chevrolet Malibu de color blanco y modelo atrasado.

Al circular por la carretera Internacional, a la altura de Bácum, la unidad fue detectada por un arco carretero, lo que activó el código rojo y movilizó a los agentes.

Para tratar de escapar, los dos hombres se internaron en el poblado antes mencionado, hasta llegar a la calle Base, la cual tomaron hacia el oriente rumbo a Providencia.

A la altura de la Curva del Seminario, el auto fue interceptado y los dos hombres fueron aprehendidos.

Posteriormente, los llevaron a la Jefatura de Policía Municipal, donde se realizó el informe correspondiente, antes de ser turnados al Ministerio Público.

Roke Arballo
Roke Arballo
